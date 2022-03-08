В Киеве перечислили условия отказа Украины от членства в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия, при которых в Киеве будут готовы обсудить отказ от членства в НАТО.

«Главное — конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... И должны получить чёткий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приёма Украины не будет», — цитирует его издание «Страна.ua».

Подоляк отметил, что говорить о деталях было бы преждевременным. Первостепенная задача заключается в настоящее время, по его словам, в защите Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

5 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения.