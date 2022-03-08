В ДНР сообщили о ранении мирного жителя под Волновахой

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В результате обстрела со стороны украинской армии под Волновахой получил ранение мирный житель с подконтрольной ДНР территории.
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя под Волновахой
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«Поступила информация о ранении 7 марта в результате обстрела ВФУ мужчины 1970 г. р. с подконтрольной НМ ДНР территории Волновахского района», — говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о гибели 26 мирных жителей с начала эскалации в Донбассе.

6 марта в Народной милиции республики сообщили, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.

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