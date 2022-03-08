Мединский: ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались
«Дискуссия по политическим и военным аспектам... идёт непросто», — приводит слова Мединского РИА Новости.
По его словам, российская сторона приехала с большим набором документов, с конкретными договорами, проектами и предложениями.
«Украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — резюмировал Мединский.
7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.
Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.