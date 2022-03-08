Мединский: ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались

Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский по результатам третьего раунда переговоров России с Украиной заявил, что ожидания российской стороны от разговора не оправдались.

«Дискуссия по политическим и военным аспектам... идёт непросто», — приводит слова Мединского РИА Новости.

По его словам, российская сторона приехала с большим набором документов, с конкретными договорами, проектами и предложениями.

«Украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — резюмировал Мединский.

7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.

Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.