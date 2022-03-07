Путин проинформировал Моди об открытии российскими ВС гумкоридоров на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал индийского премьера Нарендру Моди об объявлении российскими ВС «режима тишины» и открытии гуманитарных коридоров на Украине.

«При этом националистические формирования продолжают чинить препятствия выводу мирных жителей, включая иностранных граждан, из районов боевых действий, используя грубую силу и прибегая к различного рода провокациям», — сообщает пресс-служба Кремля.

Там напомнили, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти.

«Российские военнослужащие прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из города Сумы», — отметила российская сторона.

Моди, в свою очередь, выразил признательность России за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников.

Ранее сообщалось, что 7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.