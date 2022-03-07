Политолог Воскресенский допустил изменения в делегации Украины на переговорах с Россией

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В переговорах между Россией и Украиной в Белоруссии возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинцев, сообщил РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
Политолог Воскресенский допустил изменения в делегации Украины на переговорах с Россией
  • РИА Новости

«Третий раунд переговоров запланирован на сегодня на 15:00, в том же месте, где проходил второй раунд, — Доме охотника (Брестская область Белоруссии. — RT). Обе стороны выехали на переговоры, однако, исходя из проблем с украинской логистикой, могут быть изменения по времени», — сказал он.

Украинские переговорщики добираются к месту переговоров через Польшу на вертолётах, отметил он.

По информации Воскресенского, на предстоящих переговорах российская делегация «будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлён».

Как ранее сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло, российская делегация отправилась в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в следующем раунде переговоров украинской и российской делегаций Киев проявит более конструктивный подход.

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