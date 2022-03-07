ВКС и ПВО России сбили ещё 14 самолётов, вертолётов и БПЛА Украины
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«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолёта Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2», — заявил он.
Также бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1» и две радиолокационных станции ВСУ.
Накануне стало известно, что российские ВС уничтожили почти всю боеспособную авиацию украинских военных.
6 марта Минобороны показало видео с фронтовым бомбардировщиком Су-34, который высокоточным авиаударом уничтожил военный объект украинских националистов.