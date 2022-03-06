Минобороны России: практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

Российские Вооружённые силы уничтожили почти всю боеспособную авиацию украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта», — сказал он.

Утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.

Кроме того, в этот же день армия России вывела из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Виннице.