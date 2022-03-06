Армия России вывела из строя аэродром ВВС Украины в Виннице

Армия России высокоточным оружием большой дальности вывела из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Виннице.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России показало видео с фронтовым бомбардировщиком Су-34, который высокоточным авиаударом уничтожил военный объект украинских националистов в рамках спецоперации на Украине.

Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.