Армия России вывела из строя аэродром ВВС Украины в Виннице
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны России показало видео с фронтовым бомбардировщиком Су-34, который высокоточным авиаударом уничтожил военный объект украинских националистов в рамках спецоперации на Украине.
Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.