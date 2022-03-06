Минобороны показало видео с Су-34, который уничтожил объект украинских националистов
- © mil.ru
В ролике, опубликованном в Telegram-канале RT, показан боевой вылет бомбардировщиков Су-24 и Су-34.
На видео самолёт производит пуск ракеты и разворачивается.
За прошедшие сутки российские истребители и комплексы ПВО в ходе военной спецоперации сбили десять боевых самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины.
Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.