Минобороны показало видео с Су-34, который уничтожил объект украинских националистов

Минобороны России показало видео с фронтовым бомбардировщиком Су-34, который высокоточным авиаударом уничтожил военный объект украинских националистов в рамках спецоперации на Украине.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале RT, показан боевой вылет бомбардировщиков Су-24 и Су-34.

На видео самолёт производит пуск ракеты и разворачивается.

За прошедшие сутки российские истребители и комплексы ПВО в ходе военной спецоперации сбили десять боевых самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины.

Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.