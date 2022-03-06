ВКС России за сутки сбили десять боевых самолётов и вертолётов ВСУ и шесть БПЛА

За прошедшие сутки российские истребители и комплексы ПВО в ходе военной спецоперации сбили десять боевых самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолёта Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar ТБ-2», — говорится в его заявлении.

Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.