ВКС России за сутки сбили десять боевых самолётов и вертолётов ВСУ и шесть БПЛА

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За прошедшие сутки российские истребители и комплексы ПВО в ходе военной спецоперации сбили десять боевых самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины.
ВКС России за сутки сбили десять боевых самолётов и вертолётов ВСУ и шесть БПЛА
  • © РИА Новости / Иван Родионов

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолёта Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе Bayraktar ТБ-2», — говорится в его заявлении.

Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.

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