Минобороны России: СБУ и боевики «Азова» готовят провокацию в районе Харькова

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Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом заявили в российском Минобороны.

«СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что 6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий вероятной провокации.

«Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооружённые силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — заявили в Минобороны.

Ранее в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти отвергают сотрудничество по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела группы мирных жителей при эвакуации в Мариуполе.

По данным следователей, участники нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан при прохождении гумкоридора.

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