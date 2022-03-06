Глава СК России поручил расследовать обстрел мирных жителей при эвакуации в Мариуполе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела группы мирных жителей при эвакуации в Мариуполе.

«Председатель СК России поручил следователям расследовать обстоятельства обстрела граждан, покидающих Мариуполь», — говорится в сообщении.

По данным следователей, участники нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан при прохождении гумкоридора, в результате чего двое гражданских лиц погибли, ещё четверо пострадали.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска.