Премьер Великобритании Джонсон: события на Украине не являются конфликтом НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для The New York Times заявил, что происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.

«Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым», — написал Джонсон.

Он отметил, что сейчас более 20 стран оказывают помощь Украине в области обороны.

По словам премьера, в январе Великобритания была в числе немногих европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами.