В ДНР сообщили о гибели 26 мирных жителей республики в результате обстрелов

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о гибели 26 мирных жителей республики в результате обстрелов.

«За 17 дней эскалации погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получил 121 мирный житель, в том числе девять детей, за текущие сутки ранены десять человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что военные республики в ходе спецоперации в Донбассе «выгрызают каждый метр земли».

За время спецоперации было поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.

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