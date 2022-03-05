Лавров заявил, что Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров
- РИА Новости
«Пока новых сроков мы не получили», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что «российская стороны, как хорошо было известно украинским коллегам, ещё со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда переговоров».
По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.
По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.