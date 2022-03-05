Лавров заявил, что Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров

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Российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров
  • РИА Новости

«Пока новых сроков мы не получили», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что «российская стороны, как хорошо было известно украинским коллегам, ещё со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда переговоров».

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.

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