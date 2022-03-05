Басурин: взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гумкоридоров
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«Это район левобережный, так называемый, восточная окраина Мариуполя. Взрыв как раз произошёл после того, как было объявлено, что гуманитарный коридор якобы с разрешения украинских властей начинает действовать с десяти часов утра по московскому времени», — сказал Басурин в эфире канала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители из украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.