Басурин: взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гумкоридоров

Взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гуманитарных коридоров, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Это район левобережный, так называемый, восточная окраина Мариуполя. Взрыв как раз произошёл после того, как было объявлено, что гуманитарный коридор якобы с разрешения украинских властей начинает действовать с десяти часов утра по московскому времени», — сказал Басурин в эфире канала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители из украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.