Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Мариуполе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Мариуполе
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«Председатель СК России поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Донецкой Народной Республике украинскими националистами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Бастрыкин указал на необходимость оперативного принятия необходимых мер, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.

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