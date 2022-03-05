Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Мариуполе
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«Председатель СК России поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Донецкой Народной Республике украинскими националистами», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Бастрыкин указал на необходимость оперативного принятия необходимых мер, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.
В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.
По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.