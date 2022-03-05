В ДНР заявили о небезопасности гуманитарного коридора через Запорожье

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации.

«По нашей информации, там крайне небезопасно», — цитирует ТАСС Пушилина.

По его словам, «нести ответственность за тот коридор проблематично, поскольку там действуют националистические батальоны и уже совершаются провокации».

Ранее власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.