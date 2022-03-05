В ДНР заявили о небезопасности гуманитарного коридора через Запорожье
- РИА Новости
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«По нашей информации, там крайне небезопасно», — цитирует ТАСС Пушилина.
По его словам, «нести ответственность за тот коридор проблематично, поскольку там действуют националистические батальоны и уже совершаются провокации».
Ранее власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья.
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.
По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.