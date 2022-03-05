В ДНР заявили о небезопасности гуманитарного коридора через Запорожье

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации.
В ДНР заявили о небезопасности гуманитарного коридора через Запорожье
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«По нашей информации, там крайне небезопасно», — цитирует ТАСС Пушилина.

По его словам, «нести ответственность за тот коридор проблематично, поскольку там действуют националистические батальоны и уже совершаются провокации».

Ранее власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

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