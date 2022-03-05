Власти Мариуполя рассказали о маршруте гуманитарного коридора для выхода жителей

Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья.

«С 11:00 (12:00 мск) начинается эвакуация мирного населения», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в качестве гуманитарного «зелёного» коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По итогам второго раунда переговоров Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.