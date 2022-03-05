Анкара ведёт переговоры с Москвой и Киевом по эвакуации турецких граждан с Украины

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Турция проводит переговоры с Россией и Украиной по вопросу эвакуации своих граждан, два турецких самолёта ожидают в украинском аэропорту Борисполь.
Анкара ведёт переговоры с Москвой и Киевом по эвакуации турецких граждан с Украины
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Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Вечером 24 февраля мы отправили два самолёта А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан. Два наших самолёта в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Накануне в Минобороны России заявили, что украинские формирования неонацистов насильно удерживают на Украине более 7,5 тыс. иностранцев.

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что украинские националисты используют в качестве живого щита и иностранных граждан.

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