Анкара ведёт переговоры с Москвой и Киевом по эвакуации турецких граждан с Украины

Турция проводит переговоры с Россией и Украиной по вопросу эвакуации своих граждан, два турецких самолёта ожидают в украинском аэропорту Борисполь.

Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Вечером 24 февраля мы отправили два самолёта А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан. Два наших самолёта в настоящее время ждут в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства. Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Накануне в Минобороны России заявили, что украинские формирования неонацистов насильно удерживают на Украине более 7,5 тыс. иностранцев.

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что украинские националисты используют в качестве живого щита и иностранных граждан.