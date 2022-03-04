Постпред России при ООН Небензя заявил об отсутствии угроз безопасности энергоблоков ЗАЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что безопасности энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине ничего не угрожает.

AP

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«Безопасности шести энергоблоков ничего не угрожает», — сказал Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН. Он добавил, что согласно оценкам руководства МАГАТЭ, изложенным в заявлении для прессы от 4 марта, работа ЗАЭС продолжается в нормальном режиме. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что Вооружённые силы России намерены взять ЗАЭС под контроль. Позднее Небензя заявил, что заявления о якобы атаке российскими военными Запорожской АЭС являются ложью.