Постпред России при ООН Небензя заявил об отсутствии угроз безопасности энергоблоков ЗАЭС
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«Безопасности шести энергоблоков ничего не угрожает», — сказал Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.
Он добавил, что согласно оценкам руководства МАГАТЭ, изложенным в заявлении для прессы от 4 марта, работа ЗАЭС продолжается в нормальном режиме.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что Вооружённые силы России намерены взять ЗАЭС под контроль.
Позднее Небензя заявил, что заявления о якобы атаке российскими военными Запорожской АЭС являются ложью.