Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ВС России намерены взять ЗАЭС под контроль
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Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Гросси заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской атомной электростанцией.
Он также сообщил, что выброса радиации после пожара в учебном центре на территории Запорожской АЭС нет.
Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.
Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.