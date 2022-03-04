Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ВС России намерены взять ЗАЭС под контроль

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Вооружённые силы России намерены взять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ВС России намерены взять ЗАЭС под контроль
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Leutner

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Гросси заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской атомной электростанцией.

Он также сообщил, что выброса радиации после пожара в учебном центре на территории Запорожской АЭС нет.

Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.

Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.

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