Небензя назвал ложью заявления о якобы атаке российскими военными Запорожской АЭС

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заявления о якобы предпринятой российскими военными атаки на Запорожскую АЭС являются ложью.
Небензя назвал ложью заявления о якобы атаке российскими военными Запорожской АЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он сказал, выступая на заседании Совбеза ООН.

«Сегодня мы слышали очередную ложь о том, что российские войска атаковали Запорожскую АЭС. Это всё часть беспрецедентной кампании лжи и дезинформации против России. Вы пытаетесь представить дело так, что Запорожская АЭС якобы подверглась обстрелу российскими военными и там возник пожар. Эти заявления не соответствуют действительности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Небензи, российские военные как раз делают всё, чтобы не допустить использования украинскими националистическими или иными террористическими формированиями сложившейся обстановки «для организации ядерной провокации».

Ранее представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что на территории атомной станции на Украине произошёл пожар.

При этом украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар произошёл за территорией электростанции.

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