Минобороны России заявило о подготовке националистами в Харькове провокации с участием СМИ

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В Минобороны России сообщили, что в Харькове украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов.
Минобороны России заявило о подготовке националистами в Харькове провокации с участием СМИ
  • РИА Новости

«По подтверждённым данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооружённых сил, расположенных вне города.

«Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова», — сказал он.

Конашенков добавил, что всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам.

Ранее в российском Минобороны заявили, что прошедшей ночью киевский режим предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС.

Также министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона использует мирных граждан в качестве живого щита, размещая военную технику во дворах жилых домов, возле школ и детсадов.

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