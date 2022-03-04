Минобороны России заявило о подготовке националистами в Харькове провокации с участием СМИ

В Минобороны России сообщили, что в Харькове украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов.

«По подтверждённым данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооружённых сил, расположенных вне города.

«Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова», — сказал он.

Конашенков добавил, что всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам.

Ранее в российском Минобороны заявили, что прошедшей ночью киевский режим предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС.

Также министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона использует мирных граждан в качестве живого щита, размещая военную технику во дворах жилых домов, возле школ и детсадов.