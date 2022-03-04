Офис Зеленского: третий раунд переговоров с Россией может быть завтра или послезавтра
Третий этап переговоров делегаций Украины и России может состояться завтра или послезавтра, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
3 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии прошёл второй раунд переговоров делегаций России и Украины.
На переговорах представителей Киева и Москвы подробно обсуждались гуманитарные аспекты ситуации на Украине.
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