Офис Зеленского: третий раунд переговоров с Россией может быть завтра или послезавтра

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Третий этап переговоров делегаций Украины и России может состояться завтра или послезавтра, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Офис Зеленского: третий раунд переговоров с Россией может быть завтра или послезавтра
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

3 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии прошёл второй раунд переговоров делегаций России и Украины.

На переговорах представителей Киева и Москвы подробно обсуждались гуманитарные аспекты ситуации на Украине.

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