Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной на тему ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской атомной электростанцией.
Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной на тему ЗАЭС
  • AP
  • © Lisa Leutner

«Конечно, у нас ряд контактов с Российской Федерацией на дипломатическом, а также техническом уровнях», — приводит его слова РИА Новости.

Гросси добавил, что также находится в постоянном контакте с Киевом.

Ранее Гросси заявил об отсутствии выброса радиации после пожара в учебном центре на территории Запорожской АЭС.

Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.

Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.

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