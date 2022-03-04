Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной на тему ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации с Запорожской атомной электростанцией.

«Конечно, у нас ряд контактов с Российской Федерацией на дипломатическом, а также техническом уровнях», — приводит его слова РИА Новости.

Гросси добавил, что также находится в постоянном контакте с Киевом.

Ранее Гросси заявил об отсутствии выброса радиации после пожара в учебном центре на территории Запорожской АЭС.

Минобороны России сообщило о чудовищной провокации киевского режима на Запорожской АЭС.

Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.