В ДНР заявили об обстреле Докучаевска из БМ-21 «Град» со стороны украинских войск

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Докучаевск из БМ-21 «Град».

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н. п. Новотроицкое — н. п. Докучаевск — выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», 14 мин калибра 120 мм», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об установлении контроля над 36 населёнными пунктами с начала спецоперации.

Также представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.