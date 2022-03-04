В ДНР заявили об обстреле Докучаевска из БМ-21 «Град» со стороны украинских войск

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Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Докучаевск из БМ-21 «Град».
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска из БМ-21 «Град» со стороны украинских войск
  • РИА Новости

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н. п. Новотроицкое — н. п. Докучаевск — выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», 14 мин калибра 120 мм», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об установлении контроля над 36 населёнными пунктами с начала спецоперации.

Также представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.

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