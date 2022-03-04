В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населёнными пунктами

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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об установлении контроля над 36 населёнными пунктами с начала спецоперации.

«В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами», — говорится в сообщении в Telegram.

В настоящее время предпринимаются меры по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что город Балаклея освобождён от батальонов украинских националистов.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.

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