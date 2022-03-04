В ДНР заявили об установлении контроля над 36 населёнными пунктами
«В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами», — говорится в сообщении в Telegram.
В настоящее время предпринимаются меры по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что город Балаклея освобождён от батальонов украинских националистов.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о скором переходе Волновахи под контроль республики.