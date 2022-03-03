Украинский военный рассказал, как его «подстрелили свои же»

Военнослужащий ВСУ рассказал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу», что при отступлении его, скорее всего, ранили собственные товарищи и оставили на поле боя. По его словам, российские военные оказали ему первую медицинскую помощь.

«Нарвались на русский патруль в районе городе Изюм. Пошли узнать, сколько русской техники там стоит. Когда начали скрываться, меня подстрелили, скорее всего, мои, потому что пули 9 мм», — заявил он.

Военнослужащий добавил, что после ранения ждал возвращения своих товарищей, однако они не прибыли.

Обнаружившие его российские военные оказали ему первую медицинскую помощь.

«Военнослужащие Вооружённых сил Украины, прекращайте воевать с русскими. Решим всё дипломатическим путём», — рассказал военнослужащий.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинская армия открыла интенсивный огонь по Донецку, в результате чего была ранена пожилая женщина.