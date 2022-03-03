Захарова опубликовала ролик с Зеленским и предложила обратить внимание на его поведение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он «неплохо читает лица», обратила внимание на поведение политика во время его пресс-конференции.

«Сегодня на пресс-конференции Зеленский сказал о Лаврове следующее: «У человека на лице всегда написаны его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен, я читаю неплохо лица. Мне приятно смотреть в ваши глаза и неинтересно смотреть в глаза этого человека», — процитировала дипломат украинского президента.

Она опубликовала видеофрагмент, на котором Зеленский молча слушает вопрос.

«Я убрала звук, чтобы вы, не отвлекаясь, «читали неплохо лицо» Володимира Олександровича», — написала она.

Как ранее отмечал Сергей Лавров, от Владимира Зеленского как от неуравновешенного человека можно ожидать что угодно.