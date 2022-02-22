Глава МИД Лавров: от Зеленского как неуравновешенного человека можно ожидать что угодно

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От президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать «что угодно», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое мнение он выразил в эфире «России 24».
Глава МИД Лавров: от Зеленского как неуравновешенного человека можно ожидать что угодно
  • AP

«Я слышал его выступление, вернее потом уже читал о том, что он сказал. Вы знаете, от него можно что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, человек, который несамостоятелен, который напрямую зависит от своих, американских прежде всего, кураторов», — сказал Лавров.

Ранее Владимир Зеленский в своём видеообращении после признания Россией независимости ЛНР и ДНР заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст».

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