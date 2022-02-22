Президент Зеленский: Украина «никому и ничего не отдаст»

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст».

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина «ничего и никого не боится, ничего никому не должна и ничего никому не отдаст».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.