Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе операции на Украине

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Президент России Владимир Путин и члены российского Совбеза почтили минутой молчания память погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.
Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе операции на Украине
  • РИА Новости

«Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей, сделаем всё, чтобы поддержать их семьи, их детей — дать им образование, поддержать родных и близких. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал глава государства.

2 марта в российском оборонном ведомстве сообщили, что среди российских военных, которые проводят военную спецоперацию на Украине, есть потери: при исполнении воинского долга погибли 498 человек.

Их семьям оказывается помощь.

Как заявил президент, в ходе военной операции российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.

Он также подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно за подвиг в ходе специальной операции на Украине.

Кроме того, Владимир Путин поручил выделить дополнительно по 5 млн рублей семьям погибших и по 3 млн рублей раненным в ходе спецоперации.

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