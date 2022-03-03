Минобороны России: радиотелевизионный центр СБУ вывели из строя высокоточным оружием
- РИА Новости
Как уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, резервный технологический радиотелевизионный центр находился в районе Лысая гора в Киеве.
«Жертв и разрушений жилых домов нет», — добавил он.
Накануне сообщалось, что армия России нанесла высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.
1 марта Минобороны предупредило о нанесении ударов по указанным объектам в целях пресечения информационных атак против России.