Минобороны России: радиотелевизионный центр СБУ вывели из строя высокоточным оружием

В Минобороны России заявили, что российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций.

РИА Новости