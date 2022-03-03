Минобороны России: радиотелевизионный центр СБУ вывели из строя высокоточным оружием

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В Минобороны России заявили, что российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций.
Минобороны России: радиотелевизионный центр СБУ вывели из строя высокоточным оружием
  • РИА Новости

Как уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, резервный технологический радиотелевизионный центр находился в районе Лысая гора в Киеве.

«Жертв и разрушений жилых домов нет», — добавил он.

Накануне сообщалось,  что армия России нанесла высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

1 марта Минобороны предупредило о нанесении ударов по указанным объектам в целях пресечения информационных атак против России.

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