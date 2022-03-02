Минобороны: жители подконтрольных ВС России территорий Украины не останутся без питания

Жители Украины в районах, подконтрольных Вооружённым силам России, будут обеспечены питанием, водой и предметами первой необходимости. Об этом заявил замначальника российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Мизинцев.

«Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой ВС России, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости», — сказал он.

2 марта Министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, основной целью которого является оказание всесторонней гумпомощи населению Украины в контролируемых районах и жителям ДНР и ЛНР.

Кроме того, Россия может на своей территории принимать самолёты из других стран для эвакуации граждан этих государств после их вывода с Украины.