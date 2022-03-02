Минобороны России объявило о создании штаба по гумпомощи населению Украины

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Министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, основной целью которого является оказание всесторонней гумпомощи населению Украины в контролируемых районах и жителям ДНР и ЛНР.
Минобороны России объявило о создании штаба по гумпомощи населению Украины
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также среди основных задач штаба — обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Штаб создан на базе НЦУО России, он приступил к работе в круглосуточном режиме. В его состав вошли уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов России.

Также сообщается, что российские военные в ходе спецоперации на Украине обеспечили безопасную эвакуацию сотрудников посольства Греции из Мариуполя и эвакуацию профильных структур ООН из Киева.

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