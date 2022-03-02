Российские военные обеспечили эвакуацию профильных структур ООН из Киева

Российские военные в ходе спецоперации на Украине обеспечили безопасную эвакуацию сотрудников посольства Греции из Мариуполя и эвакуацию профильных структур ООН из Киева.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что российская сторона старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию.