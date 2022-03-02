Минобороны: Россия может принять самолёты из других стран для эвакуации их граждан с Украины
«Нами предусмотрен оперативный приём воздушных судов иностранных государств на аэродромах Российской Федерации (перечень аэродромов будем согласовывать в рабочем порядке) для возможной эвакуации граждан на национальные территории после их вывода с территории Украины», — сказал Мизинцев.
По его словам, российская сторона готова к такой работе.
Также Мизинцев заявил, что с территории Украины в Россию эвакуировали более 140 тыс. человек.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что националисты мешают выходу жителей из Киева, Харькова и Мариуполя.