Минобороны: с Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек

С территории Украины в Россию эвакуировали более 140 тыс. человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В настоящее время с территории Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что система достойного приёма украинских граждан на территории России работает эффективно и бесперебойно.

Ранее Министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на фоне российской спецоперации на Украине.