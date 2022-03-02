Минобороны: с Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек
- РИА Новости
«В настоящее время с территории Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей», — сказал Мизинцев.
Он отметил, что система достойного приёма украинских граждан на территории России работает эффективно и бесперебойно.
Ранее Министерство обороны России объявило о создании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на фоне российской спецоперации на Украине.