Минобороны России: националисты мешают выходу жителей из Киева, Харькова и Мариуполя

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Украинские националисты мешают выходу мирных жителей и иностранцев по коридорам из Киева, Харькова и Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: националисты мешают выходу жителей из Киева, Харькова и Мариуполя
  • РИА Новости

«Вместе с тем, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населённых пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населённых пунктов», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что националисты при этом прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям.

«Мы этого не делали и делать не будем», — заявил Мизинцев.

Как ранее заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, члены отряда «Азов» на Украине заминировали цех завода «Азовсталь» и насильно сгоняют туда людей для подготовки провокации.

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