Басурин рассказал о подготовке отрядом «Азов» провокации на заводе «Азовсталь»

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Члены отряда «Азов» на Украине заминировали цех завода «Азовсталь» и насильно сгоняют туда людей для подготовки провокации, заявил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин рассказал о подготовке отрядом «Азов» провокации на заводе «Азовсталь»
  • РИА Новости

«Цеха заминированы, вокруг военная техника... с расчётом на то, что ВКС РФ, когда определят (где стоит техника. — RT), начнут обстреливать цеха, плюс они (националисты. — RT) там подорвут, и там окажутся просто гражданские люди, и потом будут на картинке рассказывать, что эти «зверства» делает Россия по отношению к гражданам Украины», — сказал Басурин.

Ранее в Минобороны России заявили, что утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельска.

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