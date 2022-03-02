Басурин рассказал о подготовке отрядом «Азов» провокации на заводе «Азовсталь»
- РИА Новости
«Цеха заминированы, вокруг военная техника... с расчётом на то, что ВКС РФ, когда определят (где стоит техника. — RT), начнут обстреливать цеха, плюс они (националисты. — RT) там подорвут, и там окажутся просто гражданские люди, и потом будут на картинке рассказывать, что эти «зверства» делает Россия по отношению к гражданам Украины», — сказал Басурин.
Ранее в Минобороны России заявили, что утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельска.