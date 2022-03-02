Минобороны России сообщило о мужестве и героизме российских военных на Украине

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.
Минобороны России сообщило о мужестве и героизме российских военных на Украине
  • РИА Новости

Конашенков рассказал, что экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут уничтожил шесть танков и три БТР-80, а также более 90 националистов.

Также он сообщил, что экипаж другого танка под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина во время отражения атаки «со значительно превосходящими силами противника» уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. Отмечается, что в ходе боя российский танк атаковали с помощью американского комплекса Javelin. Экипаж получил контузию, но из боя не вышел.

«Убедившись в исправности техники, метким огнём были уничтожены ещё два танка противника», — заявили в Минобороны России.

По информации Минобороны России, потери среди украинских националистов и военнослужащих силовых структур Украины составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

В министерстве сообщили, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения.

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