Подразделения ДНР ведут бои на подступах к Мариуполю

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ведут бои на подступах к Мариуполю.

«Группировка войск ДНР ведёт бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о полном блокировании города.

В республике гарантировали безопасную эвакуацию жителей Мариуполя из города по гуманитарным коридорам на запад и на восток.

2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.