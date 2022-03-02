Подразделения ДНР ведут бои на подступах к Мариуполю

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Военнослужащие Донецкой Народной Республики ведут бои на подступах к Мариуполю.
Подразделения ДНР ведут бои на подступах к Мариуполю
  • РИА Новости

«Группировка войск ДНР ведёт бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», — говорится в сообщении штаба  территориальной обороны ДНР.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о полном блокировании города.

В республике гарантировали безопасную эвакуацию жителей Мариуполя из города по гуманитарным коридорам на запад и на восток.

2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.

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