Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о блокировании города Мариуполя

Город Мариуполь блокирован. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Всё идёт, как и планировалось. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населённых пунктов не только у нас, но и у наших соседей — в Луганске», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.