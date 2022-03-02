Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о блокировании города Мариуполя

Короткая ссылка
Город Мариуполь блокирован. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил о блокировании города Мариуполя
  • РИА Новости

«Всё идёт, как и планировалось. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населённых пунктов не только у нас, но и у наших соседей — в Луганске», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить