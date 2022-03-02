В ДНР сообщили о попытке ВСУ 1 марта захватить позиции у Бессарабки

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Украинская армия 1 марта предприняла попытку захвата позиций Донецкой Народной Республики в районе Бессарабки, однако была вынуждена отступить.
В ДНР сообщили о попытке ВСУ 1 марта захватить позиции у Бессарабки
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«На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты под прикрытием артиллерийского огня предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. В ходе боя враг понёс потери и был вынужден отступить», — сообщили в военном ведомстве республики.

В результате попытки атаки четверо военнослужащих ВСУ погибли, ещё трое получили ранения.

Также зафиксированы потери личного состава Народной милиции ДНР — погибли двое солдат, ещё несколько захвачены в плен.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о блокировании Мариуполя.

2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.

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