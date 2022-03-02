В ДНР сообщили о попытке ВСУ 1 марта захватить позиции у Бессарабки
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«На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты под прикрытием артиллерийского огня предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. В ходе боя враг понёс потери и был вынужден отступить», — сообщили в военном ведомстве республики.
В результате попытки атаки четверо военнослужащих ВСУ погибли, ещё трое получили ранения.
Также зафиксированы потери личного состава Народной милиции ДНР — погибли двое солдат, ещё несколько захвачены в плен.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о блокировании Мариуполя.
2 марта российская армия взяла под контроль украинский город Херсон.