Лукашенко рассказал, как ему удалось договориться с Зеленским о переговорах с Россией

Разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским перед встречей представителей России и Украины в Гомельской области был сложным, но удалось договориться, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, у них с Зеленским был тяжёлый разговор, но в итоге они договорились.

«И я ему сказал: «В Гомеле российская делегация тебя ждёт. Приезжай. Война идёт у тебя», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Также Лукашенко призвал Зеленского «прекратить выступать против, ибо всех собак спустят» на него.

Он подчеркнул, что ради переговоров Минску пришлось пойти на уступки и разрешить полякам пересечь государственную границу из-за сложного маршрута киевской делегации.

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии длились около пяти часов. По словам Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт в ближайшие дни.