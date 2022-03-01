Лукашенко рассказал, как ему удалось договориться с Зеленским о переговорах с Россией

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Разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским перед встречей представителей России и Украины в Гомельской области был сложным, но удалось договориться, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал, как ему удалось договориться с Зеленским о переговорах с Россией
  • AFP
  • © Sergei GUNEYEV / Sputnik

По словам Лукашенко, у них с Зеленским был тяжёлый разговор, но в итоге они договорились.

«И я ему сказал: «В Гомеле российская делегация тебя ждёт. Приезжай. Война идёт у тебя», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Также Лукашенко призвал Зеленского «прекратить выступать против, ибо всех собак спустят» на него.

Он подчеркнул, что ради переговоров Минску пришлось пойти на уступки и разрешить полякам пересечь государственную границу из-за сложного маршрута киевской делегации.

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии длились около пяти часов. По словам Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт в ближайшие дни.

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