Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт в ближайшие дни
- РИА Новости
«Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. До того времени каждая делегация проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством стран», — приводит его заявление БЕЛТА.
Мединский добавил, что стороны подробно прошли по всем пунктам повестки и «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и Украины на территории Белоруссии завершились.