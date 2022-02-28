Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт в ближайшие дни

Делегации России и Украины проведут следующий раунд переговоров на польско-белорусской границе в ближайшие дни. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. До того времени каждая делегация проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством стран», — приводит его заявление БЕЛТА.

Мединский добавил, что стороны подробно прошли по всем пунктам повестки и «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Ранее стало известно, что переговоры между делегациями России и Украины на территории Белоруссии завершились.