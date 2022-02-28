Минобороны России: войска ЛНР продвинулись в направлении Кременного на 3 км

Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступление в направлении населённого пункта Кременное и продвинулась на 3 км, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населённого пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 км», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вооружённые силы Донецкой Народной Республики продвинулись на 16 км и овладели населённым пунктом Заможное.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не намерена оккупировать Украину.