Минобороны России: войска ЛНР продвинулись в направлении Кременного на 3 км

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Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступление в направлении населённого пункта Кременное и продвинулась на 3 км, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: войска ЛНР продвинулись в направлении Кременного на 3 км
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населённого пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 км», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вооружённые силы Донецкой Народной Республики продвинулись на 16 км и овладели населённым пунктом Заможное.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не намерена оккупировать Украину.

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