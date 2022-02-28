Постпред при ООН Небензя: Россия не собирается оккупировать Украину

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не намерена оккупировать Украину, целью специальной операции является защита подвергшихся издевательствам и геноциду граждан со стороны Киева.

«Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», — приводит РИА Новости его слова на спецсессии Генассамблеи ООН.

Небензя добавил, что для этого нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее российский постпред при ООН заявил, что Россия не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведёт против собственных жителей.