Постпред при ООН Небензя: Россия не собирается оккупировать Украину

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не намерена оккупировать Украину, целью специальной операции является защита подвергшихся издевательствам и геноциду граждан со стороны Киева.
Постпред при ООН Небензя: Россия не собирается оккупировать Украину
  • AP
  • © Seth Wenig

«Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», — приводит РИА Новости его слова на спецсессии Генассамблеи ООН.

Небензя добавил, что для этого нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее российский постпред при ООН заявил, что Россия не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведёт против собственных жителей.

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