Постпред при ООН Небензя: Россия не собирается оккупировать Украину
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«Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», — приводит РИА Новости его слова на спецсессии Генассамблеи ООН.
Небензя добавил, что для этого нужно провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее российский постпред при ООН заявил, что Россия не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведёт против собственных жителей.