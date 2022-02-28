Небензя: Россия завершает войну Киева против собственных жителей на Украине
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«Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Небензя сообщил, что заявления о непропорциональном применении российских сил на Украине являются враньём.
Он подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население.