Небензя: Россия завершает войну Киева против собственных жителей на Украине

Россия не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведёт против собственных жителей, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Небензя сообщил, что заявления о непропорциональном применении российских сил на Украине являются враньём.

Он подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население.