Небензя: Россия завершает войну Киева против собственных жителей на Украине

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Россия не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведёт против собственных жителей, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия завершает войну Киева против собственных жителей на Украине
  • AP
  • © Mary Altaffer

«Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Небензя сообщил, что заявления о непропорциональном применении российских сил на Украине являются враньём. 

Он подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население.

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